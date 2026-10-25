سماع دوي انفجارين في محافظة لحج .. ومعارك في تعز

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين في محافظة لحج وذلك وسط معارك بين الجيش اليمني والفصائل المسلحة.



وأوضح الشهود أن الانفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن سقوط صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي في منطقة ما بين صبر والوهط.



ولم ترد حتى اللحظة معلومات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الحادثة.



كما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، أن الحوثيين استهدفوا مقرين لخفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن بـ3 صواريخ باليستية، مشيرة إلى أن الهجوم يأتي امتداداً لهجمات سابقة طالت منشآت حيوية بالمدينة، بينها مطار عدن الدولي، الذي تعرض للقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في أكثر من مناسبة.

وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، في بيان، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين على مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة، فيما استهدف صاروخ ثالث مبنى خفر السواحل في مديرية التواهي، عصر السبت.

وحذّرت الوزارة من أن استهداف المنشآت الحيوية والمرافق العامة يهدد أمن عدن واستقرارها، ويعرض سلامة المواطنين للخطر، فضلاً عن تأثيره في عمل المؤسسات التي تقدم خدمات أمنية وعامة.

وأكدت أن الأجهزة المختصة تواصل جمع المعلومات والأدلة لتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمنشآت العامة.

وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق الطيران.



ورصد صحفيون، تجدد الاشتباكات في الجبهة الشرقية لمدينة تعز باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.