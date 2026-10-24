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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البديوي: تعريض مكة لمخاطر الحوثيين تجاوز بالغ الخطورة واستفزاز لمشاعر المسلمين

البديوي
البديوي
أ ش أ

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات والاستنكار للاعتداء الحوثي على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، وما نجم عن اعتراض صاروخين باليستيين وسقوط أجزاء منهما في وادي المغمس بمكة المكرمة، وشظايا الاعتراض في مواقع بمحافظات جدة والطائف ورابغ.

وشدد البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم السبت، على أن هذا الاعتداء لميليشيا الحوثي، يجسد استهتارًا صارخًا بأرواح المدنيين وأمنهم، وتصعيدًا إجراميًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن تعريض مكة المكرمة لمخاطر هذه الاعتداءات يمثل تجاوزًا بالغ الخطورة لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ولا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ذريعة.

وأكد أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفًا واحدًا إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، وتساند كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشاد البديوي بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الاعتداءات الحوثية والتصدي لها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإجراءات فاعلة تضع حدًا لهذه الاعتداءات الآثم

مجلس التعاون دول الخليج العربية للاعتداء الحوثي

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