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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرة تستهدف معسكرًا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرقي أربيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق، باستهداف معسكر تابع للمعارضة الكردية الإيرانية بواسطة طائرة مسيّرة، شمال شرقي مدينة أربيل.

في وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد، لمنع استغلال أي ثغرات أمنية من جانب الجماعات الإرهابية.

وقال بارزاني، خلال تصريحات أدلى بها، إن إقليم كردستان لا يواجه حاليًا تهديدًا أمنيًا مباشرًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود بعض الثغرات الأمنية في عدد من المناطق، وهو ما يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن قوات البيشمركة والجيش العراقي خاضتا الجزء الأكبر من المعارك ضد تنظيم داعش، وأنهما تمتلكان القدرة على التعامل مع أي تهديدات أمنية مستقبلية، في ظل انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق.

وأشار بارزاني إلى أن حكومة إقليم كردستان تجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية وشركائها بشأن توفير منظومات للدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة، باعتبارها من الملفات المهمة لتعزيز القدرات الدفاعية للإقليم.

وشدد على أن استمرار العلاقات الجيدة بين أربيل وبغداد يمثل عاملًا مهمًا في معالجة الملفات العالقة بين الجانبين، مؤكدًا أن الحوار والتعاون يمكن أن يساهما في تجاوز المشكلات التي استمرت لسنوات.

وتأتي تصريحات بارزاني في وقت يتزايد فيه التنسيق الأمني بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، خصوصًا في المناطق المشتركة والحدود، حيث سبق أن توصل الجانبان إلى تفاهمات لتعزيز أمن الحدود، وتفعيل آليات التنسيق الميداني والاستخباري، ومنع استغلال الفراغات الأمنية من جانب الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.

ويعكس هذا التوجه أهمية توحيد الجهود الأمنية بين بغداد وأربيل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تغير طبيعة التحديات التي تواجه العراق، والحاجة إلى سد أي ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية لتهديد أمن البلاد واستقرارها.

إقليم كردستان العراق العراق كردستان العراق معارضة الكردية الإيرانية مدينة أربيل

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