بارزاني: استقرار أمني في كردستان ولا مخاوف من فراغ بعد انسحاب التحالف الدولي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، استقرار الوضع الأمني في الإقليم، مستبعداً حدوث فراغ أمني عقب انسحاب قوات التحالف الدولي، بالتزامن مع دعوته إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين أربيل وبغداد.

وطالب بارزاني الحكومة الاتحادية العراقية بدعم الإقليم في تأمين منظومات للدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة، باعتبارها من الأولويات الأمنية في مواجهة التهديدات المحتملة.

وقال بارزاني، في تصريحات للصحافيين بأربيل، إن انسحاب قوات التحالف الدولي كان متوقعاً بعد انتهاء المهام المرتبطة بالحرب على تنظيم داعش، موضحاً أن هذه الخطوة لا تعني انتهاء العلاقات بين دول التحالف والعراق وإقليم كردستان.

وأشار إلى أن وجود قوات التحالف في الفترة الأخيرة كان ذا طابع «رمزي»، لافتاً إلى أن قوات البيشمركة والقوات العراقية تحملت الجزء الأكبر من العمليات القتالية، وأنها تتمتع حالياً بدرجة جيدة من الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وشدد رئيس حكومة الإقليم على عدم وجود مخاوف من حدوث فراغ أمني أو عودة نشاط الجماعات الإرهابية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن توفير منظومات الدفاع الجوي ووسائل مواجهة الطائرات المسيّرة يمثل أولوية بالنسبة إلى كردستان.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى دعم ومساندة أصدقائنا في هذا الجانب»، موضحاً أن أربيل تجري مباحثات مستمرة مع الحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين لتأمين وسائل الدفاع الجوي، بما يسهم في الحد من المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الإقليم.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع بغداد، أكد بارزاني أن الأجواء الإيجابية الحالية مع الحكومة الاتحادية تتيح المضي نحو تسوية الخلافات والملفات العالقة، مشدداً على أهمية رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين لمنع وجود أي ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية.

وطمأن رئيس حكومة إقليم كردستان السكان إلى استقرار الأوضاع، قائلاً إنه «لا توجد أية مشكلة أو تهديد أمني يحيط بالإقليم»، معرباً عن تفاؤله بمستقبل العراق.

كما أشار إلى استمرار الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الملفات العالقة، وفي مقدمتها تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان وفق الأطر الدستورية.