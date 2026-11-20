أكد محافظ المنوفية عمرو الغريب، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل مكثف ومفاجئ على الأسواق والمنشآت الغذائية، مع التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها وأسفرت عن ضبط 2 طن من الدقيق المدعم المحظور تداوله بإحدى ماكينات الطحين بقرية دنشواي بمركز ومدينة الشهداء.

كما تم شن حملة تفتيشية موسعة على المحال العامة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ، أسفرت عن ضبط 300 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق حي غرب شبين الكوم.

فيما تمكنت حملة تفتيشية على عدد من المطاعم بقرية كفر السنابسة، بالتنسيق مع الطب البيطري بمركز ومدينة منوف، من ضبط 350 كجم من منتجات اللحوم مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار محافظ المنوفية إلي استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية والتموينية والبيطرية لتكثيف الحملات التفتيشية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف المرور الدوري والمفاجئ على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.