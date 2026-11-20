في إطار دورها لرفع التثقيف والوعي الشعبي لدي المواطنين فيما يخص المستحضرات الدوائية ، ودورها الرقابي في ضبط سوق الدواء حذرت هيئة الدواء المصرية من مستحضر دوائي شهير يستخدم لعلاج إرتجاع المريء .

وقالت هيئة الدواء في منشورها ، أنه تقرر سحب كافة التشغيلات من دواء يحمل إسم «Esmorest 14 Caps - Esmoprazole 40mg » وذلك بناء علي الشركة صاحبة المنتج بعد رصد عبوات مجهولة المصدر .

تداول عبوات مجهولة المصدر

أشارت هيئة الدواء إلي أنه تم رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من ادارة التسجيل بأن العبوات الموضحة غير مسجلة بقاعدة البيانات المتاحة لديهم و ذلك حتي تاريخه .

وبدورها وجهت هيئة الدواء المصرية ، ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفاتمن المستحضر طبقا لما هو وارد مشيرة إلي أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلي هيئة الدواء المصرية سواء الإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .