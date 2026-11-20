حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 103 لعام 2026 من تشغيلة لـ مضاد حيوي شهير، ولك في إطار دورها الرقابي ، لضبط سوق الدواء ومنع تداول الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

وقالت هيئة الدواء في منشورها ، أن التشغيلة التي وجهت بتحريزها من الأسواق تحمل رقم “ 351 ” لدواء يحمل إسم “ CIPROFAR 750mg tab” يستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية المعقدة والتهابات البروستاتا المزمنة.



رصد عبوات مجهولة المصدر

وأوضحت الهيئة ، أن التحذير جاء بناء علي الشركة صاحبة المنتج بعد رصد عبوات مجهولة المصدر مشيرة إلي أن تم التوجيه بضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفات من المستحضر طبقا .

وناشدت الهيئة ، المواطنين في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة .

وأكدت الهيئة ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولاينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .