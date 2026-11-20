نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال استغلال الخدمات البنكية الرقمية وانتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكشفت أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها الهيئة للصفحات الإلكترونية عن نشاط التشكيل الإجرامي، حيث تبين قيام أعضائه بإنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، ونشر إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف عملاء البنوك.

واستخدم المتهمون تلك الصفحات في إيهام المواطنين بإمكانية تفعيل عدد من الخدمات البنكية الرقمية، من بينها تسهيل عمليات التحويل الدولي واستقبال الأموال دون عمولات، فضلًا عن الحصول على هدايا مجانية، وذلك بهدف الاستيلاء على بياناتهم البنكية واستخدامها في سحب أموالهم بطرق غير مشروعة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين، وتم عرضهم على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وأصدرت قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم مشاركة أي بيانات أو معلومات بنكية مع جهات غير موثوقة، أو التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بإجراء المعاملات المصرفية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من البنوك.