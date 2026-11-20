شهدت قرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، واقعة أسرية مأساوية، بعدما أقدم زوج على الاعتداء على زوجته باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة في الرأس واليدين، قبل أن يلقي بنفسه من الطابق الرابع، في محاولة لإنهاء حياته.

وتبين من التفاصيل الأولية للواقعة أن الزوج عاد من محافظة أسوان، قبل أيام، عقب زواجه من سيدة أخرى، حيث توجه إلى منزل زوجته الأولى لرغبته في اصطحاب أطفاله، إلا أن خلافات نشبت بينهما بشأن ذلك، تطورت إلى مشادة حادة بين الطرفين.

كما تبين أن الخلافات تصاعدت بصورة مفاجئة، بعدما اعتدى الزوج على زوجته باستخدام آلة حادة "سكين"، موجّهًا إليها عدة ضربات في الرأس واليدين، ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة، وسط حالة صدمة بين الأهالي.

وعقب الاعتداء، ألقى الزوج بنفسه من الطابق الرابع، ليسقط مصابًا بإصابات بالغة، فيما جرى نقل الزوجين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وصفت حالتهما بالخطيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.