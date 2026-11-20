أشاد الإعلامي خالد الغندور بموقف الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تجاه أسرة الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، مثمنًا حرصه على تقديم الدعم والمساندة لأصدقائه والوقوف بجانبهم في الأوقات الصعبة.

ونشر خالد الغندور رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشاد خلالها بمواقف سيد عبد الحفيظ الإنسانية، قائلًا: «كل التقدير والاحترام للكابتن سيد عبد الحفيظ على ما يفعله من خير مع أصحابه، فعلًا إنسان بمعنى الكلمة».

موقف سيد عبد الحفيظ مع زوجة محمد صبري

وجاءت إشادة الغندور بعد الموقف الإنساني الذي كشفته أماني الشربيني، زوجة الراحل محمد صبري، بشأن حرص سيد عبد الحفيظ على التواصل مع أسرتها والاطمئنان عليها وعلى أبنائها عقب وفاة زوجها.

ووجهت أماني الشربيني الشكر إلى سيد عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية، مؤكدة أنه لم يتأخر عن مساندة الأسرة، ويحرص على السؤال عنهم كلما سمحت له ظروفه، كما زارهم في المنزل وقدم واجب العزاء لها ولأبنائها.

وقالت زوجة نجم الزمالك الراحل: «أوجه شكرًا خاصًا لسيد عبد الحفيظ، إنسان ابن أصول، دائم السؤال عندما تسمح ظروفه، وجاء لزيارتنا وقدم لنا تعزية خاصة أنا والأولاد».

زوجة محمد صبري تكشف موقف رموز الزمالك

وتطرقت أماني الشربيني إلى موقف عدد من رموز نادي الزمالك الذين يحرصون على التواصل مع الأسرة والاطمئنان عليها، ومن بينهم معتمد جمال ومحمد طارق ومحمود سعد وأيمن منصور وأحمد رمزي وإسماعيل يوسف.

كما أعربت عن انتظارها اهتمامًا أكبر بأسرة زوجها الراحل من جانب نادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه للنادي طوال سنوات مسيرته الكروية، وارتباطه بالقلعة البيضاء حتى عمله في قناة النادي.

وأضافت أن مرور الوقت قد يشغل البعض بحياتهم، لكن هناك أشخاصًا يواصلون الوقوف بجانب الأسرة والسؤال عنها، وأصبحوا بمثابة عائلة لها ولأبنائها.

ويأتي موقف سيد عبد الحفيظ ليحظى بإشادة عدد من المتابعين، بعدما كشفت زوجة نجم الزمالك الراحل عن تفاصيل زيارته وحرصه على الاطمئنان على الأسرة، بعيدًا عن الانتماءات الكروية.