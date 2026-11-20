أعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن مدينة جيزان، بعد إطلاق تحذير، مشددة علي ضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات ⁧الدفاع المدني⁩ وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا.

إطلاق الإنذار المبكر في السعودية

وقبل قليل، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة جيزان للتحذير من خطر.

وفي بيان لها، دعت المملكة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله هذه الميليشيا الإرهابية من خطر على أمن المنطقة والعالم.

