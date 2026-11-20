أفاد موقع أكسيوس بأن مدير الأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض، شون كيرنكروس، سيغادر منصبه، وفقًا لما علمه الموقع.

مدير الأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض



ولم يكن كيرنكروس يرغب في الاستمرار في منصبه لمدة عامين آخرين، وقرر المغادرة في هذا التوقيت لإتاحة الفرصة أمام البيت الأبيض لتأمين موافقة مجلس الشيوخ على تعيين خلف له، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس في يناير المقبل، وفقًا لمصدرين مطلعين.

ووُصف رحيل كيرنكروس بأنه تم بصورة ودية.



ويتولى كيرنكروس قيادة مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني، المسؤول عن تنسيق سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ويتطلب شغل هذا المنصب موافقة مجلس الشيوخ.



وفي الوقت نفسه، تشكّل فريق الذكاء الاصطناعي التابع لإدارة ترامب بصورة تدريجية، إلا أن كيرنكروس شارك في اتخاذ قرارات رئيسية بهذا الشأن.



وعقد كيرنكروس اجتماعات فنية مع قيادات شركة أنثروبيك خلال فصل الصيف، وذلك بعدما أدت قيود التصدير التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية فعليًا إلى حجب نماذج الشركة عن الإنترنت.



ويمتلك كيرنكروس خبرة في السياسة الجمهورية والأمن القومي، إذ سبق له العمل مع مجتمع الاستخبارات الأمريكية والتعامل مع التهديدات السيبرانية داخل اللجنة الوطنية الجمهورية.



وخلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، مثّل كيرنكروس رئيس موظفي البيت الأبيض في لجان مجلس الأمن القومي، قبل أن يتولى قيادة مؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة اتحادية أمريكية معنية بالمساعدات الخارجية.



كما غادر توماس ليند، رئيس السياسات والمستشار الأول لكيرنكروس، منصبه في يونيو الماضي، وانضم إلى شركة أوبن إيه آي في أكتوبر، ما أدى إلى مزيد من تراجع الخبرات التقنية داخل إدارة ترامب.

يأتي أحدث تغيير في صفوف المسؤولين عن الأمن السيبراني، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أعطالًا في البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تعزز إمكانات المدافعين عن الأنظمة الإلكترونية وكذلك القراصنة.



وانتقد الديمقراطيون تعامل الإدارة مع الأعطال، محذرين من أن الدفاعات السيبرانية الأمريكية تتخلف عن مواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.