عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس تشريعا يوجه الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حرب إيران أو الحصول على موافقة الكونجرس على استمرارها، في دعم للرئيس بعد أسابيع من الهزائم الساحقة التي تكبدوها في انتخابات التجديد النصفي والتي تُعزى في معظمها إلى استياء الأمريكيين من الصراع.

تداعيات الحرب على إيران



وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48، ووفقا ‌للانتماء الحزبي إلى حد كبير، لإسقاط قرار بشأن صلاحيات الحرب كان قد أُقر سابقا في مجلس النواب.

وينص الدستور الأمريكي على أن الكونجرس وحده، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة إعلان الحرب.

ويرى الديمقراطيون أن ترامب ربما جر البلاد إلى صراع طويل الأمد بسبب إخفاقه في وضع استراتيجية واضحة.



وصوت ثلاثة جمهوريين فقط هم سوزان كولينز من ولاية مين، وليسا موركوسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتاكي، لصالح القرار مع الديمقراطيين.

وفي المقابل، صوّت ديمقراطي واحد، هو جون فيترمان من ⁠ولاية بنسلفانيا، إلى جانب الجمهوريين ضد القرار

وهذا التصويت هو الأول بشأن الصراع منذ الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وحظي ترامب بدعم الجمهوريين، الذين نادرا ما يختلفون مع الرئيس، فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري أن 31 بالمئة فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب الأمريكية على إيران.