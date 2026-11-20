شهدت مدينة العياط بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، بعدما سقطت فتاتان شقيقتان في مياه نهر النيل أثناء عبورهما إلى البر الآخر على متن مركب، ما أسفر عن إنقاذ إحداهما، بينما تعرضت الأخرى للغرق، وجارٍ تكثيف جهود البحث عنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط فتاتين في مياه النيل بنطاق مدينة العياط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال التمشيط والبحث عن الفتاة المفقودة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الشقيقتين من قرية العطف، وسقطتا في المياه خلال استقلالهما مركبًا لعبور النيل إلى البر الآخر، حيث نجحت جهود الأهالي في إنقاذ إحداهما، بينما لم تتمكن شقيقتها من النجاة واختفت أسفل سطح المياه.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري، بمشاركة الغطاسين، عمليات البحث والتمشيط في محيط موقع الحادث، وسط محاولات مكثفة للوصول إلى الفتاة المفقودة وانتشال جثمانها.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.