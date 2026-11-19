أصيب قمص كنيسة الملاك والعذراء بمنطقة الوراق بجرح قطعي في الوجه، بعدما تعرض لاعتداء مفاجئ من عامل تسلل إلى الكنيسة واستهدفه بسلاح أبيض أثناء وجوده داخل مكتبه بالطابق الثاني، فيما تمكن خادم الكنيسة وأفراد الأمن من السيطرة على المتهم وضبطه قبل هروبه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا بإصابة قمص يبلغ من العمر 70 عاما، داخل كنيسة الملاك والعذراء بدائرة قسم شرطة الوراق، إثر اعتداء عامل عليه باستخدام سلاح أبيض.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص وسماع أقوال خادم الكنيسة، تبين أن المتهم، ويدعى روماني.ح.ب، 40 سنة، استغل وجود أعمال تشطيبات داخل الكنيسة، ودخل من الباب الخلفي المخصص لدخول العمال، ثم توجه إلى الطابق الثاني حيث مكتب القمص.

وفوجئ القمص بالمتهم يعتدي عليه بسكين، محدثا إصابته بجرح قطعي في الوجه، قبل أن يحاول مغادرة المكان والفرار عقب ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم

وسارع خادم الكنيسة بالاستعانة بأفراد الأمن، وتمكنوا من محاصرة المتهم والسيطرة عليه والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة، التي ألقت القبض عليه واقتادته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، فيما كشفت الفحوص الأولية أنه يعاني من اضطراب نفسي، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة وقت ضبطه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب ودوافع الاعتداء، وبيان الحالة النفسية والعقلية للمتهم.