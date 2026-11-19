يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتعددة، والتي تتنوع التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع العلامات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والتصميمات، ومنها فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات سيدان وكروس أوفر في مصر

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت السيارة بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، تبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 898,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، بقوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 915,000 و 1,015,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 860,000 و960,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد فنيًا على محرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 755,000 و 815,000 جنيه