رنج روفر 2027 الكهربائية تظهر لأول مرة

أعلنت شركة رنج روفر عن طرازها الكهربائي الجديد رنج روفر موديل 2027، وتنتمي روفر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم شبابي وعصري .

سيارة رنج روفر موديل 2027 الكهربائية الجديدة

محرك رنج روفر موديل 2027

تحصل سيارة رنج روفر موديل 2027 علي قوتها من بطاريات ضخمة تضم 344 خلية ليثيوم-أيون مصنعة محلياً داخل مصانع لاند روفر في بريطانيا، نجح المهندسون في جعلها أسرع رنج روفر في التشكيلة الأساسية متفوقة على نسخ الوقود التقليدية .

سيارة رنج روفر موديل 2027 الكهربائية الجديدة

ويوجد بـ رنج روفر موديل 2027 محركان كهربائيان أمامي وخلفي يعملان بنظام الدفع الكلي المستمر، وتنتج قوة 542 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة .

سيارة رنج روفر موديل 2027 الكهربائية الجديدة

وعند اختيار الوضعية الديناميكية يتم تحرير منظومة الدفع كامل طاقتها المخزنة لتوفر استجابة فورية تخطف الأنفاس وتماسك فولاذي بفضل التوزيع المتوازن للوزن في قاعدة الهيكل.

مواصفات رنج روفر موديل 2027

زودت سيارة رنج روفر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي ذات تصميم شبه مصمت ومغلق مع فتحات تهوية دقيقة تتناسب مع متطلبات التبريد للمنظومة الكهربائية، وبها جنوط مقاس 22 بوصه تزينت أغطية مراكز العجلات بشعار EV، ويوجد غياب تام لفتحات العوادم، ما يمنح الصدام الخلفي انسيابية نقية ومظهر متناغم .

سيارة رنج روفر موديل 2027 الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة رنج روفر موديل 2027 بها، نظام الإدارة الحرارية الذي يعمل تدفئة المنظومة في الأجواء الجليدية أو تبريد المكابح والمقصورة بكفاءة فائقة، وبها عازل صوتي وهوائي يعزل الركاب تماماً عن العالم الخارجي.

سعر رنج روفر موديل 2027

سيارة رنج روفر موديل 2027 الكهربائية الجديدة

تباع سيارة رنج روفر موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 816 ألف ريال سعودي .