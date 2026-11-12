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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر نيسان أرمادا باترول Pro-4X في السعودية

نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة
نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027، وتنتمي أرمادا باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة 

سبب تغير اسم نيسان باترول

وذلك بعد ان قررت نيسان إعادة اسم باترول العريق إلى السوق الأمريكي لأول مرة منذ عام 1969، من خلال تغيير اسم النسخة المخصصة للطرق الوعرة من أرمادا 2027 إلى أرمادا باترول Pro-4X، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عام على بداية إنتاج باترول.

نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة 

وظلت أرمادا لسنوات تمثل النسخة الأمريكية من باترول المتوفرة في أسواق الشرق الأوسط وغيرها، لكن دون استخدام الاسم الأصلي الذي يرتبط بتاريخ طويل في عالم سيارات الدفع الرباعي.

ولا يتعلق التغيير بتقديم سيارة جديدة بالكامل، بل بإعادة تسمية فئة Pro-4X مع إضافة شعارات باترول وبعض التجهيزات الاختيارية الجديدة، مع الاحتفاظ بالمحرك والقدرات الميكانيكية الحالية.

نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة 

ووصلت باترول إلى الولايات المتحدة خلال الستينيات عبر الجيل الثاني، وكانت تباع من خلال وكلاء داتسون، قبل اختفائها من السوق الأمريكي عام 1969، وكانت باترول وقتها أول سيارة تحمل علامة نيسان تطرح في الولايات المتحدة.

ومع إطلاق الجيل الثاني من أرمادا عام 2017، أصبحت السيارة الأمريكية تعتمد بصورة مباشرة على باترول العالمية، مع اختلاف الاسم وبعض التجهيزات المخصصة للسوق المحلية، والآن تعيد نيسان استخدام اسم باترول ضمن تشكيلة أرمادا، مستفيدة من التاريخ الطويل للموديل في سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة.

محرك نيسان أرمادا باترول Pro-4X

تستمد سيارة نيسان أرمادا باترول Pro-4X قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي توني تيربو، وتنتج قوة 425 حصان، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة 

مواصفات نيسان أرمادا باترول Pro-4X

زودت سيارة نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تم إضافة شعار باترول على الجزء الخلفي من السيارة، وتم وضع اسم أرمادا على العمود الخلفي D، وأضافت نيسان شعارات تحمل اسم باترول وعبارة Since 1951 على الكونسول الوسطي، في إشارة إلى تاريخ إطلاق السيارة الأصلي.

نيسان أرمادا باترول Pro-4X موديل 2027 الجديدة 

وتوفر نيسان أرمادا باترول Pro-4X مجموعة جديدة من تجهيزات نيسمو المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، ومنها عتبات جانبية قوية لحماية جوانب السيارة عند عبور الصخور والعوائق، وبها حامل أمتعة سقفي من نيسمو، إلى جانب جنوط NISMO Axis جديدة مع إطارات BFGoodrich المخصصة لجميع التضاريس.

سعر نيسان أرمادا باترول Pro-4X

تباع سيارة نيسان أرمادا باترول Pro-4X في سوق السيارات السعودي بسعر 305 ألف ريال سعودي .

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