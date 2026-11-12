بي واي دي تنتج سيارتها رقم 19 مليون.. تفاصيل

كشفت شركة بي واي دي عن إنتاج سيارتها رقم 19 مليون من سيارات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلي أنه تم فتح باب الحجز على سيارة Ti9 الجديدة التابعة لعلامتها فانج تشنج باو (Fang Cheng Bao) في السوق الصيني.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

تتوافر سيارة Ti9 باعتبارها أكبر سيارة SUV لدى العلامة حتى الآن، وتأتي بـ ستة مقاعد ومنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، ويمكنها قطع إجمالي مسافة يصل إلى 1630 كم، إلى جانب تقنيات متقدمة تشمل توجيه العجلات الخلفية.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

بي واي دي حققت هذا الإنجاز في 9 نوفمبر من عام 2026، بعد 124 يوم فقط من إنتاج سيارتها رقم 17 مليون في 8 يوليو الماضي، لترفع إنتاجها بمليوني سيارة خلال هذه الفترة.

أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة

أنتجت بي واي دي أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في ديسمبر عام 2008، ووصلت إلى مليون سيارة في مايو من عام 2021، قبل أن تتجاوز حاجز 10 ملايين سيارة في نوفمبر من عام 2024.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

وتشمل هذه الأرقام الإنتاج التراكمي لسيارات الطاقة الجديدة لدى المجموعة، بما فيها السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن الخارجي، وليس مبيعاتها.

فتح حجوزات Ti9 وموعد إطلاقها

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

فتحت فانج تشنج باو باب حجز Ti9 في الصين قبل إطلاقها الرسمي المنتظر خلال نوفمبر من عام 2026، دون الإعلان حتى الآن عن سعر البيع النهائي أو تفاصيل الفئات، وتنافس Ti9 سيارات عائلية فاخرة منها، Li Auto L9 وAito M9،

مواصفات Ti9 الجديدة

تقدم علامة فانج تشنج باو سيارتها الجديدة Ti9 بتصميم يستهدف العائلات، مع اعتماد هيكل أحادي بدلاً من الشاصي المنفصل المستخدم في طرازي Bao 5 وBao 8 المخصصين بصورة أكبر للطرق الوعرة.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

وتعتبر Ti9 أول سيارة تعتمد منصة DMS الهجينة الجديدة من BYD، مع نظام دفع كلي وتوجيه للعجلات الخلفية كتجهيز قياسي.