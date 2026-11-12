قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الذهب ينهار في مصر تزامنا مع الانخفاض العالمي.. وعيار 21 يتراجع إلى 6000 جنيه
البحرية البريطانية: بلاغ عن جرحى إثر إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تنتج سيارتها رقم 19 مليون.. تفاصيل

كشفت شركة بي واي دي عن إنتاج سيارتها رقم 19 مليون من سيارات الطاقة الجديدة
كشفت شركة بي واي دي عن إنتاج سيارتها رقم 19 مليون من سيارات الطاقة الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن إنتاج سيارتها رقم 19 مليون من سيارات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلي أنه تم فتح باب الحجز على سيارة Ti9 الجديدة التابعة لعلامتها فانج تشنج باو (Fang Cheng Bao) في السوق الصيني.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

تتوافر سيارة Ti9 باعتبارها أكبر سيارة SUV لدى العلامة حتى الآن، وتأتي بـ ستة مقاعد ومنظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، ويمكنها قطع إجمالي مسافة يصل إلى 1630 كم، إلى جانب تقنيات متقدمة تشمل توجيه العجلات الخلفية.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

بي واي دي حققت هذا الإنجاز في 9 نوفمبر من عام  2026، بعد 124 يوم فقط من إنتاج سيارتها رقم 17 مليون في 8 يوليو الماضي، لترفع إنتاجها بمليوني سيارة خلال هذه الفترة.

أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة

أنتجت بي واي دي أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في ديسمبر عام 2008، ووصلت إلى مليون سيارة في مايو من عام 2021، قبل أن تتجاوز حاجز 10 ملايين سيارة في نوفمبر من عام 2024.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

وتشمل هذه الأرقام الإنتاج التراكمي لسيارات الطاقة الجديدة لدى المجموعة، بما فيها السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن الخارجي، وليس مبيعاتها.

فتح حجوزات Ti9 وموعد إطلاقها

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

فتحت فانج تشنج باو باب حجز Ti9 في الصين قبل إطلاقها الرسمي المنتظر خلال نوفمبر من عام 2026، دون الإعلان حتى الآن عن سعر البيع النهائي أو تفاصيل الفئات، وتنافس Ti9  سيارات عائلية فاخرة منها، Li Auto L9 وAito M9،

مواصفات Ti9 الجديدة

تقدم علامة فانج تشنج باو سيارتها الجديدة Ti9 بتصميم يستهدف العائلات، مع اعتماد هيكل أحادي بدلاً من الشاصي المنفصل المستخدم في طرازي Bao 5 وBao 8 المخصصين بصورة أكبر للطرق الوعرة.

بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 مليون

وتعتبر Ti9 أول سيارة تعتمد منصة DMS الهجينة الجديدة من BYD، مع نظام دفع كلي وتوجيه للعجلات الخلفية كتجهيز قياسي.

السوق الصيني شركة بي واي دي بي واي دي تصنع سيارتها رقم 19 أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة Ti9 حجوزات Ti9 مواصفات Ti9 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

اجتماع شيخ الأزهر مع القيادات

لتوحيد خطاب المؤسسة.. شيخ الأزهر يكلف المركز الإعلامي بمسئولية النشر لجميع القطاعات

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال، اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر

شيخ الأزهر يوجه بإعداد 10 كوادر شابة مؤهلة للقيادة في كل قطاع

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال اجتماعًا طارئًا بقيادات الأزهر

شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشاب ة من تولي المناصب القيادية

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد