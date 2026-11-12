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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية البريطانية: بلاغ عن جرحى إثر إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في الخليج

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بلاغاً متأخراً عن وقوع حادث في الخليج العربي.


وذكرت الهيئة في بيان لها  : تعرضت ناقلة لضربة من مقذوف مجهول أثناء إبحارها باتجاه الشرق حيث أسفر الحادث عن وقوع إصابات، وقد نُقل المصابون إلى الشاطئ لتلقي الرعاية الطبية.


وأضاف البيان : أما بقية أفراد الطاقم فهم بخير، وتم التأكد من سلامتهم جميعاً. ولا تتوفر حالياً أي معلومات حول حجم الأضرار أو الأثر البيئي.


كما نصحت الهيئة جميع السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة، وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن أي نشاط مشبوه، وذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها حول الحادث.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخليج العربي قصف سفينة الملاحة في الخليج العربي

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