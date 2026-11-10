هيئة بحرية بريطانية: استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تلقيها بلاغًا بشأن تعرض ناقلة نفط للاستهداف بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، في واقعة جديدة تستهدف حركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الحادث وقع على بُعد نحو 19 ميلًا بحريًا شمال شرقي منطقة ليما العُمانية، مشيرة إلى أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة للاصطدام بمقذوف مجهول المصدر.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثيرات بيئية جراء الحادث حتى وقت صدور البيان.

وأضافت أن ربان السفينة سيجري تقييمًا للأضرار مع ضوء النهار، للوقوف على حجم التلفيات التي قد تكون لحقت بالناقلة نتيجة المقذوف، دون الكشف عن اسم السفينة أو جنسيتها أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

ودعت الهيئة السفن التجارية المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء العبور، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة أو تحركات بحرية مشبوهة، في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المختصة ملابسات الواقعة.

ويأتي الحادث وسط تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة التجارية في منطقة الخليج وبحر عُمان، لا سيما بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل إمدادات الطاقة عالميًا.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن أمن ناقلات النفط وسلاسل إمدادات الطاقة، في ظل أهمية المنطقة الاستراتيجية لحركة التجارة الدولية، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن هوية الجهة المسؤولة عن استهداف الناقلة.