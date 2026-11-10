مواجهات نارية في دور الـ16 بكأس مصر.. صدام مرتقب بين الأهلي وبتروجت والزمالك أمام الشرقية إنبي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، بعدما حسم المقاولون العرب آخر بطاقات التأهل، عقب فوزه على المصرية للاتصالات بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وشهدت منافسات دور الـ32 العديد من المواجهات القوية والمفاجآت، بعدما نجحت عدة أندية في حجز مقاعدها بالدور المقبل، وسط خروج عدد من الفرق التي كانت تطمح إلى مواصلة مشوارها في البطولة، لتزداد الإثارة مع اقتراب المنافسة من الأدوار الحاسمة.

وأسفرت نتائج دور الـ32 عن مواجهات مرتقبة في ثمن النهائي، يتصدرها لقاء الأهلي أمام بتروجت، والمواجهة التي تجمع الزمالك مع الشرقية إنبي، في اختبار قوي للفريقين، بينما يصطدم بيراميدز بالبنك الأهلي، ويلتقي المصري البورسعيدي مع بترول أسيوط.

مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر

وجاءت مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر على النحو التالي:

الزمالك × الشرقية إنبي.

الجونة × الاتحاد السكندري.

الأهلي × بتروجت.

بيراميدز × البنك الأهلي.

المصري البورسعيدي × بترول أسيوط.

سموحة × زد.

كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا.

القناة × المقاولون العرب.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات دور الـ16 صراعًا قويًا بين الأندية المتأهلة، في ظل رغبة الفرق الكبرى في مواصلة المشوار نحو اللقب، بينما تسعى الأندية الأخرى إلى تحقيق مفاجآت جديدة وإقصاء المنافسين أصحاب الخبرات.

وتحمل النسخة الحالية من كأس مصر طموحات كبيرة لجميع الفرق المشاركة، خاصة أن البطولة تُقام بنظام خروج المغلوب، وهو ما يمنح كل مواجهة أهمية خاصة، ويجعل احتمالات المفاجآت قائمة حتى صافرة النهاية.