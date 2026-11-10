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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي: علي محمود في حتة تانية خالص.. وبتمناله إللي بتمناه لأبني

علي محمد
علي محمد
يارا أمين

أشاد أيمن الشريعي بإمكانيات علي محمود، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية وشخصية مميزة، كما أعرب عن تمنياته له بمواصلة النجاح والتألق خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن الشريعي، في تصريحاته، إن علي محمود لاعب مختلف على مستوى الموهبة والأخلاق والإنسانيات، مضيفًا: «علي محمود ده في حتة تانية خالص، وبتمناله اللي بتمناه لابني».

وأضاف أنه يتواصل مع اللاعب باستمرار، ولا يمر أسبوع تقريبًا دون أن يراه ويطمئن عليه، مشيرًا إلى أن علي محمود يتمتع بشخصية هادئة، ولا يميل إلى الشكوى من أي أمور داخل الفريق.

وتطرق الشريعي إلى حقيقة وجود أزمة بين علي محمود وحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا عدم حدوث أي مشادة بينهما، موضحًا أن اللاعب كان يغادر الملعب ويتبادل التحية، قبل أن يناديه عموتة ليتحدث معه ويؤكد له عدم وجود ما يستدعي شعوره بالضيق.

وأشار إلى أن الكاميرات قد تنقل بعض اللقطات من زوايا تجعل المشهد يبدو بمعنى مختلف عن حقيقته، خاصة أن كل تحركات لاعبي الأهلي تخضع للتحليل والتدقيق، قائلًا: «مع الأهلي كل حركة بتتحلل وحركة الرمش بحساب».

واختتم أيمن الشريعي تصريحاته بالإشادة بإمكانيات علي محمود، مؤكدًا أنه يمثل مكسبًا كبيرًا للأهلي، لما يمتلكه من حلول فنية وقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب، متمنيًا له التوفيق خلال مشواره مع الفريق.

أيمن الشريعي علي محمود النادي الأهلي حسين عموتة الأهلي

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