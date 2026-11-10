سفير مصر في بيروت يبحث مع وزيري السياحة والصناعة توسيع التعاون المشترك

بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان تميم خلاف، مع وزيرة السياحة اللبنانية لورا لحود، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع السياحي، والاستفادة من المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر ولبنان.

وتناول اللقاء مقترحات لإطلاق برامج سياحية مشتركة لتشجيع السياحة بين البلدين، حيث أعرب السفير خلاف عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع لبنان في القطاع السياحي، مشيرا إلى استعداد مصر لتبادل الخبرات في مجالات الترويج والتسويق السياحي، والعمل على تطوير مبادرات عملية تحقق المصالح المشتركة.

كما التقى السفير تميم خلاف وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التبادل التجاري، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.