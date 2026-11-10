سبيكة 5 جرام بـ 35871 جنيها.. أسعار السبائك الذهب بالمصنعية

بعد تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، يبحث الكثير عن أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية، حيث تختلف أسعار السبائك وفقًا لوزنها وعيار الذهب، وتتوافر السبائك المعروضة بعيار 24، وهي مناسبة للادخار بدءاً من سبيكة ربع جرام وحتى سبيكة 100 جرام، ويزداد الطلب على سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام باعتبارها سهلة البيع والشراء.

أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

سجل سعر سبيكة الذهب وزن ربع جرام عيار 24 نحو 1964 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة نصف جرام 3729 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام نحو 18005 جنيهات

سجل سعر سبيكة 5 جرامات 35871 جنيهًا

سجل سعر سبيكة 10 جرامات إلى 71721 جنيهًا

سجل سعر سبيكة 15.55 جرام نحو 111480 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة 20 جرامًا 143343 جنيهًا

وصل سعر سبيكة 25 جرامًا إلى 179179 جنيهًا

سجلت أونصة الذهب وزن 31.10 جرام نحو 222898 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة 50 جرامًا 358157 جنيهًا

سعر سبيكة 100 جرام 716114 جنيهًا

أسعار السبائك الذهب أوزان ثقيلة

أما الأوزان الكبيرة، فسجلت سبيكة 250 جرامًا نحو مليون و781 ألفًا و911 جنيهًا

وسبيكة 500 جرام نحو 3 ملايين و562 ألفًا و821 جنيهًا

بينما بلغ سعر سبيكة الكيلو 7 ملايين و123 ألفًا و643 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 24: 7,105 جنيهات للبيع و7,045 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6,215 جنيهًا للبيع و6,165 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5,325 جنيهًا للبيع و5,285 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,145 جنيهًا للبيع و4,110 جنيهات للشراء.

الجنيه الذهب: 49,720 جنيهًا للبيع و49,320 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 220,925 جنيهًا للبيع و219,145 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 4,087.97 دولار.

دولار الصاغة: 54.04 جنيه، مقابل 53.48 جنيه في البنك.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 320 جنيهًا، ليسجل 49,720 جنيهًا للبيع و49,320 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع انخفاض أسعار جرامات الذهب في السوق المحلية.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 220,925 جنيهًا للبيع و219,145 جنيهًا للشراء.

وفي التحديث المسائي ، وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50240 جنيهًا للبيع، مقابل 49920 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس اختلاف مستويات التسعير وتوقيت نشر تحديثات الأسعار خلال التعاملات اليومية.