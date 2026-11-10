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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بنرميه في بالزبالة.. طعام غير متوقع ينقص الوزن ويقوى القلب

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
اسماء محمد

 يعد قشر البرتقال من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نعرض أبرز فوائد صحية لقشر البرتقال

صحة القلب

بحسب باحثين من معهد علوم الأغذية والزراعة بجامعة فلوريدا، فإن قشور البرتقال تُغير البكتيريا المعوية وتساعد في الوقاية من تصلب الشرايين ، وهي حالة تتميز بتراكم المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين و يتكون ثلاثي ميثيل أمين (TMA) نتيجة لتحلل الكولين والكارنيتين بواسطة بكتيريا الأمعاء.

ويمكن تحويل TMA لاحقًا إلى ثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد بواسطة الإنزيمات و تحتوي قشور البرتقال على عناصر تمنع إنزيمات TMA من العمل بشكل صحيح، مما يُسهم في الوقاية من تصلب الشرايين وسيقوم الباحثون بدمج الدراسات على الحيوانات واختبارات الإنزيمات لتقييم هذه الافتراضات ومعرفة ما إذا كان تناول مستخلص قشر البرتقال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يتحكم في حركة الأمعاء

يُساعد قشر البرتقال على الهضم لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ، مما يُساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإمساك  ويُعدّ هذا علاجًا فعالًا لمجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة ، وعسر الهضم ، والغازات ، ومتلازمة القولون العصبي وتحتوي قشور البرتقال على البكتين الذي يشجع نمو البكتيريا المفيدة في المعدة.

يعزز فقدان الوزن

يُعدّ البرتقال إضافة ممتازة لنظام غذائي لإنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تُنظّم الشهية وتمنع الإفراط في تناول الطعام ويحتوي قشر البرتقال على فيتامين سي الذي يُساعد في حرق الدهون
 

قشر البرتقال البرتقال فوائد قشر البرتقال صحة القلب إنقاص الوزن

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