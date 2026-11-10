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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

10 ورش تدريبية وأكثر من 300 مشارك في أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عزت
محمود عزت
أحمد إبراهيم

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، 10 ورش تدريبية متخصصة ضمن فعاليات دورته السابعة والأربعين، في إطار «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والمهنية لصناع الأفلام الشباب والمحترفين، وإتاحة فرص التدريب العملي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات صناعة السينما.

وشهدت البرامج التدريبية إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم للمشاركة فيها أكثر من 3 آلاف شخص، فيما جرى اختيار أكثر من 300 مشارك في مختلف الورش، بما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص التدريب والتطوير المهني في هذا المجال.

وتُقام الورش تحت إشراف أحمد الكيال، وتغطي مجموعة متنوعة من التخصصات، تشمل تطوير السيناريو، وإعداد الممثلين والتدريب على الأداء أمام الكاميرا، وتطوير مسلسلات النوع، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، إلى جانب تصميم الإنتاج وبناء الهوية البصرية، والتصوير السينمائي، وفنون اختيار الممثلين، والسرد القصصي الغامر، وتمويل الأفلام الروائية المستقلة.

ومن أبرز الورش التي يقدمها البرنامج «تطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة»، وتقدمها راجية حسن، و«إعداد الممثلين: التدريب على الأداء أمام الكاميرا»، ويقدمها مدرب التمثيل أحمد مبارك، و«تطوير مسلسلات النوع»، ويقدمها كاتب السيناريو المصري محمود عزت.

كما يتضمن البرنامج ورشة «من الرؤية إلى العرض التقديمي: أدوات الذكاء الاصطناعي لصناع الأفلام»، وتقدمها المنتجة والمخرجة سارة إيفي، وورشة «تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة»، ويقدمها كاتب السيناريو والمؤلف هيثم دبور، بالتعاون مع فريق «إرث» لتطوير المحتوى، وورشة «صناعة المكان: تصميم الإنتاج وتطوير الرؤية البصرية على الشاشة»، ويقدمها مهندس الديكور السينمائي إسلام حسن.

ويشمل البرنامج أيضًا ورشة «الصورة السينمائية: من الرؤية إلى الشاشة»، بمشاركة مو إسماعيل، وصوفيا إليمارة، وأحمد إسماعيل، وأحمد لبلب، إلى جانب ورشة «تمويل الفيلم الروائي المستقل: الموارد والاستراتيجيات»، بمشاركة جاد أبي خليل ومارك لطفي.

وتضم قائمة الورش كذلك «اختيار الممثلين كعملية إبداعية»، ويقدمها الممثل اللبناني الأمريكي ومدير اختيار الممثلين حمزة سمان، و«مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج»، بمشاركة صانعة الأفلام وراوية القصص التفاعلية مي عبد الله، وراوي القصص التفاعلية والمنتج باري جين ميرفي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على تعزيز البعد المهني والتدريبي لأيام القاهرة لصناعة السينما، وإتاحة مساحة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير أدوات صناع الأفلام، ودعم المواهب الجديدة، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الفنية والتكنولوجية في صناعة السينما.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما، التي انطلقت عام 2018، المنصة المهنية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمعنية بدعم صناع الأفلام وتطوير مشروعاتهم في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعزيز فرص التعاون بين السينمائيين العرب ونظرائهم حول العالم. وتوفر أيام الصناعة مساحة للتواصل وتبادل الخبرات والتعلم والابتكار، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية واللقاءات المتخصصة والفعاليات المهنية، التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة ودعم صناعة السينما العربية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى باعتماد الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره بوصفه منصة دولية للتبادل الثقافي، والاحتفاء بفن السينما، ودعم صناعتها ومواهبها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي حسين فهمي أيام القاهرة لصناعة السينما الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم محمد سيد عبد الرحيم

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