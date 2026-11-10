رحمة أحمد ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، الأحد المقبل، على قناة "dmc" الفنانة رحمة أحمد، في لقاء يستعرض أبرز محطات مشوارها، ورحلتها في عالم التمثيل، وأهم التجارب التي شكلت شخصيتها الفنية.

رحمة أحمد تكشف كواليس أعمالها

وتتطرق الحلقة إلى كواليس عدد من أعمالها التي لفتت من خلالها الأنظار، والمواقف الطريفة التي عاشتها خلال التصوير، إلى جانب الحديث عن علاقتها بالجمهور وردود الفعل التي صاحبت نجاح شخصياتها.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة أجواءً مليئة بالعفوية والضحك، في حوار يجمع بين خفة ظل رحمة أحمد وأسلوب إسعاد يونس المميز في استعادة الذكريات وفتح مساحات جديدة من الحكايات.

رحمة أحمد

رحمة أحمد