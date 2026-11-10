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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بشرى تطلق مبادرة «نصف الأجر» لإنقاذ صناعة السينما وتبدأ بنفسها في رمضان

بشرى
بشرى
أحمد إبراهيم

أطلقت الفنانة بشري مبادرة لكل الفنانين للعمل بنصف الأجر في ظل الأجواء التي تعيشها الصناعة ومن أجل النهوض بها وأصدرت بيانا للاعلان عن تفاصيل تلك المبادرة.

وقالت بشري خلال البيان "أولاً، أحب أن أشكر مهرجان القاهرة السينمائي على دعوته الكريمة كعادته معى طيلة السنوات الماضية والذى اعتز به جدا واعتبره ملاذى الثقافى والفنى الأول، ويؤسفنى أن أعتذر عن الحضور هذا العام لأسباب شخصية و ربما عملية وأود أن أهنئ مهرجان القاهرة السينمائي على مرور 50 عاما من الريادة السينمائية في المنطقة وموقعه التاريخى من الريادة العالمية أيضا رغم انها رقميا الدورة رقم ٤٧ ."

بشرى : كل الشكر لمؤسسي مهرجان القاهرة العريق

وأضافت “كل الشكر لمؤسسى المهرجان العريق حتى وان رحل بعضهم عن عالمنا و شكر واجب لإدارات المهرجان السابقة  و المتعددة على مر السنوات، وصولاً إلى الإدارة الحالية برئاسة النجم الكبير الاستاذ حسين فهمي، ونشكره على مجهوداته  وشغفه  الكبير لمحاولات الاستمرار في الريادة، وأشكر سائر أعضاء إدارة المهرجان من صغيرهم لكبيرهم آملة  أن أعود العام المقبل وأتشرف بالحضور عندما تكون قد أخذت السينما المصرية قبلة الحياة وتم إنعاشها، وعودة المنتجين المحليين والاكتفاء الذاتي للسوق   والانتاج المحلي ودعم الصناعة محليا بعيداً  عن الاعتماد على الأسواق الخارجية فقط رغم صعوبة حدوث هذا فى ظل الوضع الإقليمي والاقتصادى حاليا. ”

وتابعت “الفستان موجود مكوي ومش مفتوح  قوي بس مفيش نفس  طول ما الصناعة بعافية وفى الإنعاش والقلب متوقف يحتاج ل CPR .”

واختتمت "ومن هنا أود أن أطلق مبادرة لدعوة جميع  المعنيين بالصناعة ومتضرريها  للعمل بنصف الأجر فى العلن وليس خلف الأبواب المغلقة بحجة البرستيج الخايبة  سواء من هم  أمام الكاميرا او خلفها  وكل الصناعات المرتبطة  والمكملة لهذه الصناعة  المنكوبة الى ان تقوم من كبوتها مرة اخرى وسوف ابدأ بنفسى فى عملى الرمضانى القادم ان شاء ربى كما انى ادعم بيان السادة المنتجين المحترمين والذى وصلنا هذا الصباح   نحن الفنانين و الفنيين وهذا هو الامل الأخير لإنقاذ هذه الصناعة من أنفاسها الأخيرة قبل ان تنتهى تماما و يحل محلها الذكاء الاصطناعى ليمحوها و ربما يمحى ذاكرتها ويعبث بها كما يحلو له..#مبادرة_نصف_الاجر

بعض الصور الارشيفية حتى لا ننسى".

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