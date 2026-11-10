أخبار التوك شو| مدبولي: متابعة تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026».. وبطل «الفورمولا 1» يزور معبر رفح.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس



كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرًا في الحالة الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حتى يوم الأربعاء المقبل.

أمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجات الحرارة



وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا على بعض المناطق.

انتحل صفة لمدة 34 عامًا.. الأطباء تحذر من التعامل مع الممارسين دون التحقق من هويتهم



حذر الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، من خطورة واقعة ضبط شخص انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 34 عامًا بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن المتهم تنقل بين مستوصفات خيرية في عدد من المحافظات، من بينها الغربية والدقهلية، مستخدمًا مستندات مزورة.

وقال زهران، خلال تصريحات تلفزيونية، إن اكتشاف الواقعة جاء عقب التحقق من رقم القيد النقابي الخاص بالمتهم، ليتبين أنه مسجل باسم طبيب آخر، وهو ما كشف واقعة التزوير وانتحال الصفة.

نقابة الأطباء تحذر المستوصفات والعيادات



ودعا عضو مجلس نقابة الأطباء المستوصفات الخيرية والعيادات الخاصة إلى ضرورة التأكد من قيد الأطباء وتخصصاتهم قبل السماح لهم بممارسة العمل الطبي، مشيرًا إلى إتاحة خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لنقابة الأطباء تتيح التحقق من بيانات الطبيب باستخدام اسمه أو رقم قيده النقابي.

برفقة محافظ شمال سيناء.. لويس هاميلتون بطل «الفورمولا 1» يزور معبر رفح في لفتة تضامنية مع غزة

كشف مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح على الجانب المصري، عن زيارة بطل العالم السابق في سباقات الفورمولا 1، لويس هاميلتون، برفقة محافظ شمال سيناء، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاطلاع على الجهود المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح عبد الفتاح أن الزيارة تضمنت استعراض حجم المساعدات والاستعدادات المصرية لزيادة تدفقها إلى القطاع، إلى جانب الدور الذي يؤديه الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإيصال الإغاثة وتقديم أوجه الدعم للفلسطينيين.



مدبولي: متابعة تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن تطوير التعليم ودعم الصناعة



عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد متابعة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026" بشأن تطوير التعليم ودعم الصناعة وتسريع إجراءات التصالح والتقنين.

كما أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.

وتابع رئيس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

تفاصيل مراجعة منظومة التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين.. فيديو

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تطبيقه منذ عام 2019، وشهد تعديلات في عام 2020، ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023، موضحًا أن المدة الحالية للعمل بالقانون من المقرر أن تنتهي في 5 مايو 2027.

تأمين السلع الاستراتيجية.. كيف تضمن الدولة توافر احتياجات المواطنين

يمثل تأمين السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين أحد الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وتعمل الدولة على تعزيز قدرتها على تأمين احتياجات السوق المحلية، من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتنويع مصادر العملة الصعبة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.04 جنيه

سعر الشراء: 53.91 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.48 جنيه

سعر الشراء: 60.31 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.49 جنيه

سعر الشراء 29 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.71 جنيه

سعر الشراء: 14.67 جنيه.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر



يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5341 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6230 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7119 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49840 جنيها.



ترشيد استهلاك الكهرباء.. خبير يكشف طرق توفير الطاقة وتقليل الهدر



وجه المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بشأن خفض استهلاك الكهرباء، محذرًا من الإفراط في تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة دون حاجة، ومؤكدًا أن مواجهة أزمة الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الجميع، وليس الجهات الحكومية وحدها.

أكد المهندس أسامة كمال أن أزمة الطاقة الحالية أزمة عالمية، وأن مصر ليست بمعزل عن تداعياتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغيير بعض السلوكيات اليومية المتعلقة باستهلاك الكهرباء، والاعتماد على أساليب أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وشدد وزير البترول الأسبق على ضرورة مشاركة المواطنين في جهود الترشيد، من خلال تقليل تشغيل الإضاءة غير الضرورية، وعدم ترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية، إلى جانب ضبط أجهزة التكييف والحد من استخدامها دون داعٍ.