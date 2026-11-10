تفاصيل مراجعة منظومة التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين.. فيديو

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تطبيقه منذ عام 2019، وشهد تعديلات في عام 2020، ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023، موضحًا أن المدة الحالية للعمل بالقانون من المقرر أن تنتهي في 5 مايو 2027.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك مقترحات وتيسيرات يجري العمل عليها بالتوافق مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تستهدف تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، من بينها مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، لتنتهي في مايو 2028، فيما تطالب بعض المقترحات البرلمانية بمد المهلة لمدة عامين.

وأوضح أن التيسيرات المقترحة تشمل أيضًا التعامل مع حالات تقنين أوضاع التعديات على أراضي وأملاك الدولة، إلى جانب بحث إتاحة التصالح على مخالفات الجراجات، التي لم تكن مشمولة بإجراءات التصالح في السابق.

وأشار محافظ الإسكندرية الأسبق إلى أهمية تفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، بما يسهم في تحقيق مرونة أكبر في المنظومة، وتسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



