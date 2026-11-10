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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب
اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب
الديب أبوعلي

انطلقت، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري للدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية وذلك خلفا لدولة ليبيا رئيس الدورة الـ64.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ65، والمقرر عقده بمقر الأمانة العامة، لمناقشة الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، وبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين الدول العربية.

ويتناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير العمل العربي المشترك في المجال الصحي، ودعم النظم الصحية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين وزارات الصحة بالدول الأعضاء لمواجهة التحديات الصحية المشتركة.

جامعة الدول العربية الجامعة العربية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وزيرة الصحة والسكان وزراء الصحة العرب ليبيا

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