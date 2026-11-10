الغردقة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال التجارية

شنّ حي جنوب الغردقة، مساء الاثنين، حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، استهدفت تحقيق الانضباط بالشوارع والممشى السياحي، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المحال التجارية والتعامل الفوري مع الإشغالات، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف المتابعة الميدانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقاد الحملة أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، بمشاركة قسم الإشغالات والمحلات وفريق المتابعة الميدانية بالحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث شملت المرور على عدد من المناطق الواقعة بنطاق الحي، وأسفرت عن رفع الإشغالات الموجودة بالممشى السياحي، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الرقابية والجولات الميدانية بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة الإشغالات والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمناطق السياحية والتجارية بالمدينة.