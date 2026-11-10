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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هشام بدوي يلتقي رئيس قبرص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية قبرص
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية قبرص
فريدة محمد - ماجدة بدوى

في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص، التقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.


في مُستهل اللقاء، ثمن المستشار هشام بدوي الارتقاء بالعلاقات المصرية القبرصية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا ذلك تتويجًا لمسار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين. 

وخلال اللقاء، أكد المستشار هشام بدوي حرص البرلمانين المصري والقبرصي على تعزيز العلاقات البرلمانية، باعتبارها رافدًا مهمًا لدفع العلاقات الثنائية وتطويرها، وتكثيف التشاور والتنسيق بينهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما شدد على حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استنادًا إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة، وبما يتناسب مع تميز العلاقات السياسية ومكانة البلدين، مشيدًا بالجهود القبرصية والحرص القبرصي الراسخ على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، أن مصر تمثل الدولة الأهم لقبرص في المنطقة.

واستعرض مختلف مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي، فضلًا عن التنسيق السياسي والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يرتكز على أجندة إيجابية تستند إلى احترام القانون الدولي وقانون البحار ومبادئ حسن الجوار، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار.

كما أشاد بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا حرص قبرص على دعم وتعزيز علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي.

جمهورية قبرص المستشار هشام بدوي مجلس النواب مكافحة الهجرة الهجرة

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