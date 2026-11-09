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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة مجلس النواب القبرصي.. صور

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة مجلس النواب القبرصي
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة مجلس النواب القبرصي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص، التقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي. 

حيث عُقدت مباحثات موسعة تناول خلالها المستشار هشام بدوي سبل تعزيز التعاون مع مجلس النواب القبرصي في مختلف المجالات البرلمانية، بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية، ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أشاد المستشار هشام بدوي بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تُُوج بالتوقيع على الإعلان المشترك بشأن الارتقاء بالعلاقات المصرية القبرصية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعميق التعاون في مجالات الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية، وتشجيع تبادل الزيارات بين اتحادات ودوائر الأعمال للتعرف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين. كما أكد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتفعيل جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

من جانبها، أكدت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب القبرصي على العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين، واصفة مصر بأنها اهم حليف وشريك استراتيجي ليس لقبرص فقط وإنما للاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين قبرص ومصر بوصفه رافدًا مهمًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

 وخلال اللقاء شددت رئيسة مجلس النواب القبرصي على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل الظروف والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة.

وعقب اللقاء، اصطحبت رئيسة مجلس النواب القبرصي المستشار/ هشام بدوي في جولة داخل المجلس، حيث استعرضت بالشرح دور المجلس واختصاصاته، وآليات وأدوات عمله في أداء المهام المنوطة به، وخلال الجولة، دون المستشار/ هشام بدوي رئيس المجلس كلمة في دفتر تشريفات مجلس النواب القبرصي أشارت إلى سعادته البالغة بزيارة جمهورية قبرص في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وفي ختام الزيارة،عقدت كلا من أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي والمستشار/ هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

حيث استهلت رئيسة مجلس النواب القبرصي المؤتمر الصحفي بتقديم العزاء لمصر في حادث قطار العياط، مؤكدة تضامن قبرص مع مصر في هذا الحادث الأليم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما شددت على أن الزيارة تمثل امتدادًا طبيعيًا لأواصر الصداقة التاريخية والمشاعر العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه، اعرب المستشار/ هشام بدوي عن خالص تقديره لكلمات العزاء والمواساة الصادقة المُقدمة من رئيسة مجلس النواب القبرصي بشأن ضحايا حادث تصادم قطار العياط، مؤكداً المتابعة الدقيقة له والدعاء بالرحمة للشهداء ضحايا الحادث والشفاء لكافة المصابين.

كما شدد خلال المؤتمر الصحفي على الرغبة الصادقة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كافة الأصعدة، خاصة على المجال البرلماني.

رئيس مجلس النواب رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو المستشار هشام بدوي جمهورية قبرص

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