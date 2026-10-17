رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

وصل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى مقر المجلس، اليوم السبت، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي دعا خلالها إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان، للحصول على تفويض بشأن أي تحرك دفاعي لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك.

الرئيس السيسي يؤكد دعم السعودية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على وقوف مصر بقوة إلى جانب الأشقاء في دول الخليج.

مصر لن تقف موقف المتفرج

وقال الرئيس السيسي إن مصر لن تقف موقف المتفرج أمام أي مساس بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القاهرة مستعدة للتحرك دفاعًا عن المملكة، وفقًا لما تقتضيه الظروف، وداعيًا البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم حال طلب السعودية ذلك.

وتأتي تصريحات الرئيس في إطار تأكيد موقف مصر الداعم لأمن الدول العربية، وحرصها على حماية أمن واستقرار المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.