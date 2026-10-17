برلماني: الدفاع عن السعودية يعكس ثوابت موقف مصر تجاه الأشقاء العرب

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

جلسة طارئة لمجلس النواب

وأوضح رشاد أن توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلب ذلك، يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات التي تواجه أمن الدول العربية، ويؤكد أن مصر تضع حماية الأمن القومي العربي ومساندة الأشقاء في مقدمة أولوياتها، في إطار الدستور والإجراءات الدستورية المنظمة لذلك.

العلاقات المصرية السعودية

وأضاف أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن موقف مصر الداعم للمملكة يستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية راسخة، وإيمان بأن أمن الدول العربية مترابط، وأن المساس بسيادة أي دولة عربية يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد النائب عمرو رشاد على أهمية تعزيز التنسيق والتضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف واضحة وتعاونًا مشتركًا لحماية سيادة الدول العربية وصون مقدرات شعوبها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.