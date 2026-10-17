برلماني: طلب تفويض البرلمان بشأن السعودية تعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها، تعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي، وترسخ مبدأ أن أمن دول الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأضاف عمار، أن دعوة الرئيس إلى عقد جلسة طارئة بمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن أي تحرك تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، في مقدمتها أن مصر تتعامل مع التهديدات التي تواجه الدول العربية باعتبارها مسؤولية مشتركة، وأن مواقفها تستند إلى رؤية واضحة لحماية استقرار المنطقة وصون سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه المملكة العربية السعودية يجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويؤكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة تستدعي تنسيقًا عربيًا فاعلًا، وقدرة على التعامل مع المخاطر بما يحول دون اتساع دائرة الصراع.

وأشار حسن عمار، إلى أن طلب التفويض البرلماني يعكس أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وفقًا للأطر الدستورية والمؤسسية، بما يضمن وضوح المسؤوليات في اتخاذ القرارات المصيرية، ويؤكد أن حماية الأمن العربي تتطلب مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات القائمة.

وشدد النائب، على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، بالتوازي مع تمسك مصر بحق الدول العربية في حماية أمنها وسيادتها، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ضرورة لحماية مصالح الشعوب العربية ومواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة .