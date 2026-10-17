الرئيس السيسي يكلف رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لاختيار وتدريب حاملي الماجستير والدكتوراه لتولي مهام مؤسسات الدولة

كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بتشكيل لجنة تضم عددًا من البرلمانيين والسياسيين والخبراء والمثقفين؛ من أجل اختيار عدد من حاملي الماجستير والدكتوراه؛ ليكونوا نواةً للمسؤولين المؤهلين لتولي مهام المؤسسات المختلفة في كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة.

وقال السيد الرئيس: "إنه على رئيس مجلس النواب أن يشكل هذه اللجنة والتي بدورها تقوم باختيار الكفاءات من حاملي الماجستير والدكتوراه، ليتم التحاقهم بالأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهرا ليتم تدريبهم وتأهيلهم لمعرفة مضمون كلمة دولة، ليتولوا بعد ذلك المناصب في مختلف القطاعات بالدولة المصرية خلال المرحلة القادمة".

حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.