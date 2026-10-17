الرئيس السيسي يعلن إعداد قادة المستقبل من حملة الدكتوراه خلال 30 شهرا وتشكل لجنة لإعداد مشروع قانون ينظم الانتخاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتبقى نحو 43 شهرا لإعداد حملة الدكتوراه من جامعات مصرية ذات شأن، أو جامعات أجنبية ذات شأن.

وطلب الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية، من رئيس البرلمان المصري ومعه نخبة من المفكرين والسياسيين ووزير التعليم العالي ووزير العدل، مسئولية الإعداد لصياغة قانون ينظم انتخاب من تتوفر فيه الشروط.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يجب الاختيار من بين من تلقوا الدورات التدريبية في الأكاديمية 30 شهرا يتم تعليمهم معنى الدولة والحفاظ عليها، وهذه فرصة للشعب المصري لكي يختار منهم.

وأكمل الرئيس: "إذا كنتم تثقوا في، وأني أتحمل مسئولية الحفاظ على الدولة وعلى مستقبلها، فكروا فيما أقوله".