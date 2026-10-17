قيادي بالجبهة الوطنية : رسالة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن العلم والكفاءة أساس بناء قيادات المستقبل

أشاد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، أن الدولة ستعتمد على الشباب والخريجين الذين تلقوا تعليمًا جيدًا في مختلف التخصصات، ومن بينهم حملة الماجستير والدكتوراه من داخل مصر وخارجها، مع استكمال تأهيلهم وتعريفهم بطبيعة الدولة وآليات عمل مؤسساتها، مؤكدًا أن هذه الرسائل تعكس رؤية تستهدف الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة وصناعة مستقبلها.

وأكد الشمندي أن حديث الرئيس السيسي يحمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن بناء الجمهورية الحديثة لا يقوم على المشروعات والبنية التحتية وحدها، وإنما يعتمد بالأساس على بناء الإنسان المصري وتأهيل عقول قادرة على التفكير والإبداع واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية والوعي بطبيعة مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال جديدة من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية أن التركيز على الاستفادة من أصحاب المؤهلات العلمية العليا، سواء من خريجي الجامعات المصرية أو الدارسين بالخارج، يعكس أهمية توظيف الطاقات والخبرات العلمية في خدمة الوطن، وفتح مسارات أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في تطوير الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع فرص التأهيل والتدريب وربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص في اختيار القيادات.

القيادات الناجحة تحتاج إلى المعرفة العلمية

وشدد الدكتور عارف الشمندي على أن إعداد الشباب لفهم طبيعة الدولة ومؤسساتها لا يقل أهمية عن حصولهم على أعلى الدرجات العلمية، موضحًا أن القيادات الناجحة تحتاج إلى المعرفة العلمية والوعي الوطني والإدراك العميق لتحديات الإدارة العامة ومتطلبات العمل المؤسسي، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر يبدأ من تمكين العقول الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لتحويل علمها وخبراتها إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطن وتعزز قدرة الدولة على التطور والتقدم .