الرئيس السيسي: إعداد كوادر لتولي مسؤولية الدولة وإتاحة الفرصة للشعب لاختيارها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه سيتحمل المسؤولية أمام الله عن إعداد أشخاص يتولون مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أن لجنة ستضع معايير الاختيار.

وقال الرئيس السيسي: «هتحمل المسؤولية لأن ربنا هيسألني عملت إيه في تجهيز ناس تتولى مسؤولية الدولة، واللجنة هتحط معايير الاختيار، وبقول الكلام ده قبل 40 شهر علشان محدش يزايد ويقول بجهز حد من أهلي أو قرايبي».

وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب وضع آلية متكاملة يتولى رئيس مجلس النواب إعدادها لصياغة قانون ينظم انتخاب أشخاص تتوافر فيهم شروط معينة، بهدف تعليمهم كيفية إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وأكد أن هذه النخبة ستتيح للشعب المصري فرصة الانتخاب والاختيار من بين هؤلاء الأشخاص.