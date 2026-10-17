برلماني: دعوة الرئيس السيسي لجلسة طارئة بالنواب تؤكد التزام مصر بأمن الخليج

أكد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض للتحرك دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، تحمل رسالة واضحة بشأن ثوابت السياسة المصرية والتزام الدولة بدعم الأمن القومي العربي.

وقال التلواني، إن موقف الرئيس السيسي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ويؤكد أن أمن المملكة ليس قضية منفصلة عن أمن مصر والمنطقة، بل يرتبط باستقرار الخليج العربي وحماية المصالح المشتركة للشعوب العربية.

وأضاف أن طلب تفويض القوات المسلحة يعكس أهمية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة قبل اتخاذ أي تحرك من هذا النوع، بما يضمن وضوح المسؤوليات واحترام الأطر القانونية والمؤسسية للدولة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الاستعداد للدفاع عن الأمن العربي والسعي إلى التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تعتدي على أحد يوضح طبيعة التحرك المصري، الذي يستهدف حماية الأمن والاستقرار والاستجابة لطلب سعودي إذا طُرح، وليس فتح جبهة جديدة للصراع.

المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا عربيًا حقيقيًا

وشدد التلواني، على أن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا عربيًا حقيقيًا وتنسيقًا سياسيًا وأمنيًا مستمرًا، لافتًا إلى أن مصر تظل طرفًا رئيسيًا في معادلة التوازن الإقليمي، وأن حماية أمن السعودية ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية بأكملها.