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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: لن يتولى إدارة البلاد أي مغرض أو خائن أو مجرم أو غير مؤهل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال الرئيس السيسي، :" محتاج دعمكم في تجهيز ناس لإدارة الدولة المصرية ليس فقط في الرئاسة بل في كل التخصصات".

واسترسل خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية،:"مينفعش نجيب حد يجرب ويتعلم في مصر، الناس اللي اشتغلت 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديه الخبرة التي تؤهله لتولية المسؤولية".

واضاف:"مصر مش عقيمة لتنتج واحد أحسن مني ميه مرة ويتحمل المسؤولية محتاج دعم الشعب المصري ولن يتحمل المسؤولية وإدارة البلاد أي مغرض أو خاين أو مجرم ومش هنسمح اننا ندي بلدنا لناس مش مؤهلين".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "لقد أثبتت التجارب والدروس التي مرت بها المنطقة والعالم أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها.. وفي هذا الإطار تمثل القوات المسلحة المصرية الركزية الأساسية للأمن القومي بما تضطلع به من مسؤولية حماية الوطن وصون استقراره فهي درع الوطن وسيفه

وشهد السيد الرئيس السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.
وحضر الاحتفال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
 

الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية السيسي

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