الرئيس السيسي والحضور يشهدون سلام الشهيد خلال تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية

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شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحضور "سلام الشهيد" ، خلال فعاليات حفل تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية المصرية.

وعزفت الموسيقى العسكرية، "سلام الشهيد"، في ميدان حفل التخريج وكذلك من أمام منصة "الجندي المجهول" بالقاهرة عبر الفيديو ، فيما شهدت سماء الميدان ألعابا هوائية والتي حملت صورا لعدد من شهداء القوات المسلحة.

وشهد السيد الرئيس السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.