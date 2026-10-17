الرئيس السيسي : الأشقاء في دول الخليج وقفوا إلى جانب مصر في 2011 و2013

دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خريجي الدفعات الجديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، وأفراد القوات المسلحة الموجودين، بأداء التحية العسكرية للأشقاء في دول الخليج.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم السبت بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة.

وأكد السيد الرئيس السيسي، أن الأشقاء في دول الخليج وقفوا إلى جانب مصر في عامي 2011 و2013، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على هذا الموقف، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن حماية ودعم المملكة العربية السعودية.

حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.