الرئيس السيسي للشعب: محتاج دعمكم لتجهيز من يدير البلاد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للشعب، قائلا:" انا محتاج دعمكم في تجهيز ناس لإدارة الدولة المصرية ، مينفعش نجيب حد يجرب في مصر، اللي اشتغل 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديه الخبرة التي تؤهله على تحمل المسؤولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية: " مصر مش عقيمة لتنتج واحد أحسن مني ميه مرة ويتحمل المسؤولية محتاج دعم الشعب المصري ولن يتحمل المسؤولية أي مغرض أو خاين أو مجرم ومش هنسمح إننا ندي بلدنا لناس مش مؤهلين".

واسترسل: " بقول الكلام دا قبل مدة نهاية رئاستي بـ 40 شهرا عشان محدش يزايد ويقول بيجهز حد من أهله وأقاربه، الدولة المصرية كبيرة اوي ولا يليق بها تلك الأمور".