الرئيس السيسي: الدستور المصري لن يُمس.. والالتزام بصونه موقف مؤكد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حديثه عن عدم التعرض للدستور وصونه كلام مؤكد، وأن الدستوري المصري لن يمس.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

كما شهد الرئيس السيسي مراسم تسلم وتسليم القيادة من دفاعات الخريجين إلى الدفاعات الجديدة لاستمرار مسيرة العطاء والانضباط.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نجاح مصر خلال السنوات الماضية في تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وإنجازات تنموية في مختلف القطاعات لا يعني انتهاء التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن التماسك الوطني ووحدة الصف والوعي بحقائق الأمور ستظل عوامل حاسمة في حماية الوطن.