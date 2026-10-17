الرئيس السيسي: القوات المسلحة ليست كيانا منفصلا عن الشعب بل هي جزء أصيل منه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة ليست كيانا منفصلا عن الشعب المصري، وهي جزء أصيل منه وتتشكل من أبناء كل بيت.

وأكد الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الحفاظ على القوات المسلحة وتعزيز الثقة بها واجب وطني يقع على عاتقنا جميعا، من خلال نشر الوعي الصحيح وتوضيح الحقائق بحجم التحديات والمسئوليات التي تتحملها تلك المؤسسة العريقة.

وأضاف أن التاريخ المصري الحديث والمعاصر شاهد على ما قدمته القوات المسلحة المصرية من تضحيات دفاعا عن الوطن، فقد خاضت معارك مشرفة سطرتها بدماء أبنائها عبر مختلف المراحل وظلت سندا للدولة وحصنا لأمنها القومي.