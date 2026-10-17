الرئيس السيسي: الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث افتتح الحفل بالاستماع إلى النشيد الوطني.

وشهد الرئيس السيسي أداء خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية يمين الولاء.

وأكد الرئيس السيسي أن التجارب والدروس أثبتت أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي، بما تضطلع به من مسؤولية في حماية الوطن، مؤكدًا أنها درع الوطن وسيفه.

وأوضح الرئيس السيسي أن القوات المسلحة ليست كيانًا منفصلًا، بل تتشكل من أبناء كل بيت في مصر، وتعبر عن إرادة الشعب المصري وقيامه وتطلعاته.